Подвійне громадянство в Україні

Obozrevatel Відео 08:30, 4.02.2021 Оновлено: 08:39, 4.02.2021

"Слуги народу" запропонували запровадити в Україні подвійне громадянство задля того, щоб повернути українців з Донбасу та Криму.

Ми поцікавились в громадян, чи підтримують вони таку ініціативу - думки, майже, однакові ⬇

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