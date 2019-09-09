Подробиці операції з вивезення Цемаха

Учасник процесу вивезення Володимира Цемаха з окупованої бойовиками непідконтрольної Україні території розповів про деталі секретної військової операції.

Про це він повідомив виданню "Радіо Свобода" на умовах повної анонімності, відзначаючи, що Цемаху вивезли бійці 74-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ.

"З нашого боку підготовка до операції зайняла буквально добу. Інші служби, звичайно, готувалися до неї довше, але деталі ми, як завжди, навмисне не розпитували. Якщо щось піде не так – краще знати менше. Нашим завданням було, власне, перевезення Цемаха через лінію розмежування. Складність тут, зокрема, полягала в тому, що на певній ділянці під Донецьком ворог стояв досить купчасто: його вогневі позиції могли перебувати буквально в 100 метрах одина від одної. У так званій "ДНР" до цих пір не знають, як саме ми вивезли Цемаха", - зазначило анонімне джерело.

За його словами, спочатку учасники операції не знали, кого будуть вивозити.

"Я спочатку не цікавився, як звуть бойовика, якого ми будемо забирати, і не розпитував, хто він. Командиру однієї зі спецслужб, з якої ми співпрацювали, поставив тільки два питання: "Чи можемо ми ліквідувати "клієнта", якщо щось щось піде не за планом?" та "Чи варто ця операція таких серйозних зусиль?".На перше питання відповідь була: "Ні, ні в якому разі. Його необхідно доставити живим". На друге командир зі спецслужби відповів щось на зразок: "Так, ця операція коштує серйозних зусиль. Якщо все вдасться – це буде прорив". Після цих слів я зрозумів, що ми будемо забирати когось дійсно цінного", - підкреслив боєць ВСУ.

За його словами, учасникам операції довелося долати мінні поля.

"Щоб вивезти Цемаха, сержанту Олександру Колодяжному і ще одному нашому бійцю фактично довелося йти по мінному полю. Хлопці спускалися через пагорб, Саша з'їжджав на стегні і зірвав міну. Другий боєць підбіг, щоб надати йому допомогу, і сам теж підірвався. Міна спрацювала одночасно у Сашиной голови і ноги другого бійця. Сашу вивозили без свідомості, а другий боєць втратив ногу", - зазначив оповідач.

Надалі Цемаха відправили до столиці, уточнив боєць.

"Цемаха забрали в Київ. За два дні інформація про його вивезення з Донецька стала публічною. Тим часом за життя нашого сержанта боролися у військовому госпіталі Харкова. Родичам повідомили, що Саша отримав поранення, але не вдавалися в подробиці – ніхто з військових не сказав їм , що лікарі розводять руками ".

Згодом стало відомо, що сержант 74 ОРБ Олександр Колодяжний помер 11 липня в військовому госпіталі в Києві, не приходячи до тями.

"З операції з вивезення Володимира Цемаха і досі не зняли гриф секретності, тому більшість інформації про 27 червня 2019, ймовірно, ще довго буде нікому невідома", - зазначає видання.

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