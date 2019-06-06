Подорожчання сигарет може вплинути на зростання цін в цілому: експерт пояснила закономірність

Фінансовий аналітик Галина Хейло зазначила, що ще на початку року урядом було оголошено про підвищення ставки акцизу на 29% на тютюнові вироби, яке планувалось зробити в два етапи. Вона нагадала, що перший етап Україна пройшла ще у лютому, а нині відбувається другий етап.

Вона вважає, що акцентувати увагу на цигарки не варто, бо, за її словами, вони не належать до категорії товарів першої необхідності. Разом із тим, вона нагадала, що підакцизними товарами є не тільки тютюнові вироби, але й алкоголь, нафтопробукти та зріджений газ. Так здорожчення останніх призведе до зростанні цін в цілому, бо собівартість практично будь-якого товару включає в себе транспортні витрати, наголосила експерт.

Разом із тим вона прогнозує до осені незначне подорожчання всіх товарів, що є певною економічною закономірністю, після зміни тарифів і цін в одному сегменті товарів.

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