Подорожчання горілки не скорочує обсягів її споживання – економіст

Економіст Євген Олейников нагадав, що наступні 10 років в Україні планується щорічне зростання акцизу на лікеро-горілчані вироби і тютюнові вироби. І тому, цілком очевидним, на його думку, є і автоматичне зростання й роздрібної ціни цих товарів, разом з якими піднімаються індикативні мінімальні ціни.

За його словами, протягом останніх років в Україні склалася така ситуація, за якої певна категорія споживачів вживає якісний алкоголь від офіційних виробників із офіційним акцизом, яка не надто переймається зростанням ціни через те, що їхні доходи зростають або швидше, або на такому ж рівні. Іншою категорією, він назвав людей, які вживають неякісний алкоголь, визначаючи свій вибір за ознаками доступності в ціні, який, як правило, реалізується у неофіційний спосіб. Третьою категорією він назвав покупців якісного алкоголю, який реалізується через інтернет-мережі без акцизу, які так само не переймаються через його вартість.

Підсумовуючи, він зазначив, що як і у попередні роки, коли дорожчали алкогольні напої, досвід говорить, що зростання вартості акцизу не призвело до скорочення споживання алкоголю.

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