Подолати рак! В Україні з'явилась національна стратегія боротьби з онкохворобами

Obozrevatel Відео 15:00, 5.02.2021 Оновлено: 15:58, 5.02.2021

Подолати рак!

В Україні написали національну стратегію боротьби з онкологічними захворюваннями на наступні десять років. Серед перших кроків - створення єдиного протоколу лікування на основі доказової медицини. Його виконуватимуть всі лікарі. Зросте й допомога онкохворим.

Наші журналісти поспілкувалися з медиками, які борються зі смертельною недугою, та розкажуть чому українці - в групі ризику.

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