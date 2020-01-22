Події 2014 року визначили існування України як незалежної держави: історик

Історик, блогер Кирило Галушко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня соборності в Україні. Свято вперше відсвяткували в місті Хуст 1939 році.

"До 1919 року українські землі були розділені і належали різним імперіям, різним державам. Дивом було те, що ще за 5 років до того, жоден з українців, які жили по різні боки від кордону не міг уявити, що таке станеться, і Україна знову стане соборною. Та жахлива війна піддала питанню і міцність усіх існуючих імперій. І саме національне питання їх розірвало. Що Російську Імперію, що Австро-Угорщину. І це надало українцям той шанс, яким вони згодом і скористалися", - заявив історик.

Він також прокоментував події, які сьогодні відбуваються на території України, і чи не повториться історія сторічної давнини.

"Тоді Україна поварилася 3-5 років у потоці війни, а зараз ми маємо тридцятирічну історію існування незалежної держави", - зазначив Галушко.

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