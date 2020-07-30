Податок на житло: чи можна його не платити? Пояснення експерта

На початку поточного року в Україні запроваджений податок на житло. Його повинні сплачувати громадяни, що мають квартири площею більше 60 квадратних метрів та приватні будинки площею більше 120 квадратних метрів.

Проте, далеко не всі отримують відповідні "платіжки" і сплачують цей податок.

В ефірі телеканалу Obozrevatel TV виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитро Боярчук пояснив нюанси оподаткування.

Експерт також заявив, чому громадяни повинні сплачувати податки особисто і як це може вплинути на стан свідомості платників податків.

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