Податкова перевірятиме ФОПи: експерт радить почати з діалогу

Віце-президент з роботи з малим та середнім бізнесом Дмитро Козловський прокоментував ініціативу новообраного депутата Данила Гетьманцева щодо перевірок ФОП.

За словами Гетьманцева і Офіс президента, і його партія планують захищати спрощену систему оподаткування для малого та середнього бізнесу, зокрема що стосується працівників галузі інформаційних технологій. Водночас Гетьманцев заявив, що боротися потрібно з тими ФОП, які великі компанії використовують з метою уникнення податків.

Козловський оцінив запропоновану ініціативу, як дуже гарну. Він зазначив, що ці обмеження і зміни, які можливо будуть, потрібно вводити досить поступово. Також він рекомендує мати активний діалог з ринком. Козловський наголосив, що наявність громадських слухань у питанні нових змін буде досить хорошою практикою.

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