Подарунок на Новий рік своїми руками: майстриня дала цікаві поради

Майстриня Анастасія Фоміна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відзначення Дня подарунків по всьому світові. Цей день почали відзначати щорічно 26 грудня ще з часів 19 століття, коли Британією правила королева Вікторія. Зараз популярно робити подарунки власними руками, майстриня дала поради усім, хто хоче зробити подарунок своїми руками.

"Раніше люди думали, що якщо ти не можеш щось купити, ти робиш це своїми руками. Зараз ситуація змінилася. Все більше людей розуміє, що hand made – це щось більш якісне та підлаштоване під потреби конкретної людини. А Новий рік – це взагалі ідеальний час для подарунків, які зроблені своїми руками", – заявила Фоміна.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!