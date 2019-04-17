Подальша виплата ''13-ої пенсії'' буде проблематичною: економіст пояснив причини

Економіст Максим Праздніков зазначив, що переведення виплат "13-ої пенсії" не регулярну основу йому вбачається проблематичним. Він нагадав, що здійснення поточних "передвиборчих" виплат у розмірі 2400 гривень двома виплатами стало можливим завдячуючи коштам, які не були передбачені у Держбюджеті на 2019 рік і надійшли від розмитенння "Євроблях".

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