Подальша виплата ''13-ої пенсії'' буде проблематичною: економіст пояснив причини

Подальша виплата ''13-ої пенсії'' буде проблематичною: економіст пояснив причини176Читати матеріал російською
Економіст Максим Праздніков зазначив, що переведення виплат "13-ої пенсії" не регулярну основу йому вбачається проблематичним. Він нагадав, що здійснення поточних "передвиборчих" виплат у розмірі 2400 гривень двома виплатами стало можливим завдячуючи коштам, які не були передбачені у Держбюджеті на 2019 рік і надійшли від розмитенння "Євроблях".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".