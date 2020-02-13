Подача води в Крим не буде легалізацією окупації: депутат від "Слуги народу"

Народний депутат України, партія "Слуга Народу", Святослав Юраш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував ідею подачі води в окупований росіянами Крим.

"Мої колеги мають багато резону у тому, що вони кажуть. Я лише хочу нагадати про правильний контекст. Центральною думкою тут не є моя думка, чи думка моїх колег, важливим є те, про що буде говорити президент Зеленський на зустрічі в Берліні у квітні. Думка Арахамії має повне право на життя. Нам треба шукати закінчення цієї війни, і ми наближаємося до нього із кожною новою зустріччю у норманському форматі", - заявив Юраш.

Він вважає, що подача води в окупований Крим не буде легалізацією окупації Криму.

"Президент Зеленський сказав, що в першу чергу ми будемо говорити про наших громадян з Криму. Ми не забуваємо про Крим. І весь цивілізований світ нас підтримує. Наша справа нагадувати усьому світові про справедливість, яку Росія хочу у нас забрати. Росія надто мала і надто неважлива, щоб щось комусь диктувати", - додав Юраш.

Депутат також висловився із приводу змін, які відбулися в Офісі президента.

"Я взаємодіяв із паном Єрмаком, і під час цієї взаємодії я бачив людину дуже конструктивну", - зазначив народний депутат.

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