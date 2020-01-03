Почав роботу Офіс генерального прокурора: що змінилось у прокуратурі

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував початок роботи нового Офісу генерального прокурора України.

"Я хочу сказати, що це дійсно зміна назви та зміна структури, але вона не потягнула за собою зміну системи. До влади в прокуратурі прийшли некомпетентні люди, які зруйнували те що було, але не напрацювали нову систему, яка би показували приорітетні напрямки роботи. Зараз важливо не приймати на роботу людей без досвіду роботи. У них має бути за плечима практика та досвід, як вони цього не матимуть, це буде абсурд", - заявив Голомша.

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