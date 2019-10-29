Почалось розведення військ в Золотому

Українська сторона у вівторок, 29 жовтня, почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко журналістам у Маріуполі, передає "Інтерфакс Україна". ВСУ і "ЛНР" вже запустили сигнальні ракети на знак готовності до відведення сил у Золотому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану).

"До самої зустрічі в "нормандському форматі" буде розведення на тих ділянках, які ми погодили. У Золотому це відбувається прямо зараз. Ми стартуємо від сьогодні", – повідомив Пристайко.

Пристайко повідомив, що процес розведення буде підтверджений спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Чому ми затрималися? Нам потрібно, щоб це було не просто відведення, воно має бути перевірене й підтверджене СММ ОБСЄ. Ми дали їм час на підготовку", – підкреслив Пристайко.

За його словами, після Золотого й дотримання необхідного режиму припинення вогню відбудеться також розведення сил в Петровському.

У "ЛНР" також підтвердили початок відведення військ у Золотому 29 жовтня. При цьому помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що розведення військ в Золотому є кроком до підготовки до "нормандського саміту".

У штабі ООС спростували слова Пристайка про початок розведення військ у Золотому на Донбасі. "Ми не підтверджуємо інформацію міністра Пристайка", – відповів спікер штабу ООС. Щоправда, буквально через годину в штабі відведення озброєнь все ж підтвердили інформацію міністра.

"Повідомляємо, що сьогодні, 29 жовтня 2019 року о 12:00 почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Це стало можливим внаслідок дотримання режиму тиші протягом останнього тижня. Представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ було підтверджено початок розведення сил і засобів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів. Бойовики "п'ять разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС і стрілецької зброї в 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Підтверджують дані й з боку незаконного формування. Так, за словами представника "ЛНР" у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Родіона Мірошника, почалося відведення військ від лінії зіткнення.

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