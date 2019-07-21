Україну попередили про раптові грози: прогноз погоди на 22 липня від ObozTV

Україну попередили про раптові грози: прогноз погоди на 22 липня від ObozTV4.7т Читати матеріал російською
Останній тиждень липня в Україні розпочнеться зі спеки та несподіваних гроз.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 липня.
У західних регіонах повсюди дощитиме, тож варто брати з собою парасольки. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +15.
На півночі, за прогнозом, також короткочасні дощі, лише в Сумах сухо. Температура вдень +25, вночі +16 градусів.
На сході перемінна хмарність, без опадів. На термометрах вдень до +30, вночі +16.
На півдні та у Криму дощитиме. Денний показник +32 градуси, вночі стрілка термометра опуститься до +20 градусів.
Центральну Україну також очікують короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до +27, вночі термометри покажуть +16 градусів.
У Києві прогнозують легку літню зливу. Температура повітря вдень +28, вночі +20 градусів.
Раніше в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик дав прогноз до кінця липня цього року. Він запевнив, що пекельної спеки під +35 градусів цього місяця вже не буде.
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