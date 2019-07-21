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Україну попередили про раптові грози: прогноз погоди на 22 липня від ObozTV

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Останній тиждень липня в Україні розпочнеться зі спеки та несподіваних гроз.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 липня.

У західних регіонах повсюди дощитиме, тож варто брати з собою парасольки. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +15.

На півночі, за прогнозом, також короткочасні дощі, лише в Сумах сухо. Температура вдень +25, вночі +16 градусів.

Україну попередили про раптові грози: прогноз погоди на 22 липня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході перемінна хмарність, без опадів. На термометрах вдень до +30, вночі +16.

На півдні та у Криму дощитиме. Денний показник +32 градуси, вночі стрілка термометра опуститься до +20 градусів.

Центральну Україну також очікують короткочасні дощі. Вдень повітря прогріється до +27, вночі термометри покажуть +16 градусів.

У Києві прогнозують легку літню зливу. Температура повітря вдень +28, вночі +20 градусів.

Раніше в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик дав прогноз до кінця липня цього року. Він запевнив, що пекельної спеки під +35 градусів цього місяця вже не буде.

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Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
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