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''По перше, вони зомбаки'': Женя Галич поділився враженнями від відвідин салонів гральних автоматів

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Гость, лидер группы O'TORVALD, участник Евровидения-2017 Женя Галич, после летнего перерыва в музыкальной карьере посетил программы Бурчук Live на ObozTV. Он рассказал, чем отличился прошлый год и представил два новых клипа на песни "Два ноль один" и "Назовні (Снаружи)", которые связаны между собой одной сюжетной линией.

Він висловив своє ставлення до виборчого процесу в Україні, але не позначив свого політичного переваги і розповів, як випадково на залізничному вокзалі "Південний" в Києві потрапив в салон ігрових автоматів.

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Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Євген Галич
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