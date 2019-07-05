По-літньому холодно: прогноз погоди в Україні на 6 липня від ObozTV

У суботу, 6 липня, синоптична ситуація в Україні не зазнає суттєвих змін. Очікується прохолодний, місцями дощовитий день.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 6 липня.

На заході хмарно, подекуди дощитиме. Вдень максимальний показник +23 градуси, вночі буде по-літньому холодно – лише +6 градусів.

У північних регіонах перемінна хмарність, можливі опади. Температура повітря: вдень +20, вночі +6.

На сході сухо та ясно. Температура вдень до +22 градусів. Вночі термометри покажуть +11.

На півдні та в Криму тепліше – до +27. День обіцяє бути сухим та сонячним. Вночі +15 градусів.

У центральних областях переважно сонячно, без опадів. Лише у Вінниці прогнозують легку зливу. Температура: вдень +21, вночі термометри покажуть +5 градусів.

У Києві трохи хмаритиме, але опадів не прогнозують. Стовпчик термометра вдень підніметься до +22, вночі опуститься до +10.

OBOZREVATEL нагадує, що з 6 на 7 липня в Україні відзначатимуть одне з найпопулярніших народних свят – ніч на Івана Купала. Основні традиції – стрибки через багаття і пускання по воді вінків із польових трав і квітів. Вважається, що в купальську ніч можна ворожити на майбутнє і загадувати бажання.

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