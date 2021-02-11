По(друг)а - романтична комедія в ефірі телеканалу OBOZREVATEL

4,0 т.

По(друг)а - романтична комедія в ефірі телеканалу OBOZREVATEL

Після важкого розриву з дівчиною Вінсент вирішує ніколи більше не підставляти своє серце під важкі удари кохання. Він знімає квартиру на пару зі своїм старим перевіреним другом Нефелі.

І так уже сталося, що Нефелі жіночої статі.

Золоте правило помешкання: ніяких серйозних стосунків з третіми особами! Дозволені тільки зустрічі на одну ніч, не більше!

Але після кількох тижнів спільного проживання Вінсент зустрічає Джулі та порушує правило. Що на це скаже Нефелі?

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