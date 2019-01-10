''Дорогою до Європи доведеться відмовлятися від деяких звичок'' – лікар про нововведення медреформи

Лікар-гастроентеролог Олександра Машкевич зазначила, що електронні рецепти, електронні лікарняні листки непрацездатності, це новації, які полегшать життя не тільки пацієнтам та лікарям, але й українській медицині в цілому, яка може створити реєстр та знати, яка кількість пацієнтів хворіє на ту чи іншу хворобу.