"Плівки Гончарука": скандал чи рука Кремля?

Управління державної охорони України заявило, що непричетне до оприлюднення скандальних записів із нібито голосом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці відомства у Facebook. "Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради прем'єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронних відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!" – йдеться у заяві.

Також в Управлінні держохорони наголосили, що військовослужбовці структури та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

"Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати у своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію із сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", – сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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