Головна Новини
16 січня • оновлено в 17:24
МоваЯзык
МедОбоз Головна

"Плівки Гончарука": скандал чи рука Кремля?

112
Читати матеріал російською

Управління державної охорони України заявило, що непричетне до оприлюднення скандальних записів із нібито голосом прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці відомства у Facebook. "Інформація про "злив" аудіозапису з нібито наради прем'єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронних відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності!" – йдеться у заяві.

Також в Управлінні держохорони наголосили, що військовослужбовці структури та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, які спрямовані на попередження будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

"Звертаємось до представників ЗМІ з проханням не використовувати у своїх повідомленнях недостовірну та неперевірену маніпулятивну інформацію із сумнівних джерел, яка дискредитує військовослужбовців Управління державної охорони України", – сказано у заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.

  • У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.

  • Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.

  • Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.

  • У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".

  • Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", яка відбулася 16 грудня 2019 року.

  • У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".

  • Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.

  • Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини