Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay в гостях у Бурчук LIVE

90 Читати матеріал російською

Співачка заявила, що не змогла відвідати святкування Дня народження своєї тітки, який відзначався за день до ефіру, оскільки працювала в студії.

Але Соня привітала тітку телефоном. Співачка зазначила, що у Софії Ротару був дуже класний настрій і вона переконана, що тітка прекрасно його відствяткувала. Соня заявила, що пишається тим, що народилася у такій зірковій родині, але їй дуже хочеться, щоб її сприймали як музичну особистість. Їй дуже приємно, коли на неї, в першу чергу, дивляться як на артиску саму Sonya Kay, а вже потім, як а племінницю Софії Ротару.

Співачка заявила, що неї зовсім інший шлях, інша музика. Тітка для Sonya Kay є еталоном, але вона хоче будувати свій творчий успіх вільно від успіхів своїх родичів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...