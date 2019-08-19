Племінниця Софії Ротару Sonya Kay в гостях у Бурчук LIVE

Співачка заявила, що не змогла відвідати святкування Дня народження своєї тітки, який відзначався за день до ефіру, оскільки працювала в студії.

Але Соня привітала тітку телефоном. Співачка зазначила, що у Софії Ротару був дуже класний настрій і вона переконана, що тітка прекрасно його відствяткувала. Соня заявила, що пишається тим, що народилася у такій зірковій родині, але їй дуже хочеться, щоб її сприймали як музичну особистість. Їй дуже приємно, коли на неї, в першу чергу, дивляться як на артиску саму Sonya Kay, а вже потім, як а племінницю Софії Ротару.

Співачка заявила, що неї зовсім інший шлях, інша музика. Тітка для Sonya Kay є еталоном, але вона хоче будувати свій творчий успіх вільно від успіхів своїх родичів.

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