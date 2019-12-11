HotTug - перша в світі плаваюча гідромасажна ванна.

Якщо вже можна відправитися в плавання на тропічному острові, то чому б цього не зробити у ванні?

Придумав її винахідник і дизайнер Frank de Bruijn з Нідерландів. Човен - джакузі дозволяє людям розслабитися, насолодитися водним масажем, а також здійснити романтичну подорож по воді. Безумовно, якби плаваюча ванна була винайдена в кінці XIX століття, герої Джерома К. Джерома вирушили б подорожувати саме в ній!

Плаваюча гідромасажна ванна Скріншот з відео

Плаваюча гідромасажна ванна Скріншот з відео

У човні можна безпечно плавати в будь-якій водоймі, навіть в море. Спеціальна конструкція забезпечує її непотоплюваність.

передній частині човна розташована підводна дров'яна піч - вона нагріває воду в човні до 38 градусів за Цельсієм протягом декількох годин. Можна відразу наповнити човен гарячою водою, в такому випадку піч знадобиться тільки для підтримки температури води під час прогулянки.

Плаваюча гідромасажна ванна Скріншот з відео

Плаваюча гідромасажна ванна Скріншот з відео

Човен-джакузі можуть взяти напрокат жителі Нідерландів, жителі інших країн - можуть замовити і купити. Причому замовити човен можна в будь-якому кольорі і нанести свій логотип, назву, будь-який малюнок - персоніфікувати її на свій смак.

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