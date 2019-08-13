Пласідо Домінго звинуватили у сексуальних домаганнях

Відразу дев'ять жінок звинуватили в сексуальних домаганнях легендарного іспанського оперного співака Пласідо Домінго.

За їх словами, чоловік примушував їх до занять сексом, поцілунків або робив натяки сексуального характеру, пише The Associated Press.

Одна з жінок розповіла, що займалася сексом з Домінго двічі. Йдучи з готелю Biltmore, який розташований в Лос-Анджелесі, він залишив на столику банкноту в десять доларів і сказав: "Не хочу, щоб ти відчувала себе повією, але також не хочу, щоб тобі довелося платити за парковку".

Домагання відбувалися в різні роки - починаючи з кінця 1980-х років. Тільки одна з жінок погодилася оприлюднити своє ім'я - це меццо-сопрано Патрісія Вульф, яка працювала з Домінго у Вашингтонській опері.

78-річний співак заявив, що "звинувачення 30-річної давності з боку неназваних осіб надзвичайно пригнічують і, до того ж, представлені неточно".

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