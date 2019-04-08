План призову знову не виконають: експерт назвав винних у провалі

Воєнний експерт Олег Старіков зазначив, що у порівнянні із призовом, який здійснювався у СРСР, значного покращення з призову до лав Збройних сил України, не відбулося. За його словами, у країні, яка 5 років воює, певна кількість молоді призовного віку ухиляється від служби в армії.

Він наголосив, що незалежно від намірів України до вступу до НАТО, де існує тільки контрактний вид служби у війську, саме з тих, хто проходить строкову військову службу утворюється "резерв першої черги", а також звільнені в запас та приписані до бойової частини. Це все, за його словами, необхідно для підвищення боєготовності нашої армії.

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