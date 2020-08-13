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13 серпня • оновлено в 12:12
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"Північний потік-2" добудують: Рябцев назвав причину і строки

1.4т
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Трубопровід "Північний потік-2" буде добудований через об’єктивну зацікавленість у ньому Німеччини.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. "Я переконаний в тому, що цей трубопровід буде добудований, тому що зараз Німеччина не має варіантів, окрім "Північного потоку-2", для того, щоб забезпечити природним газом свою економіку і, насамперед, своїх виборців", – переконаний він.

В цьому контексті експерт додав, що "від того, чи буде добудовано "Північний потік-2", буде залежати, чи отримає нинішня політична сила, сила пані Меркель, підтримку на наступних виборах".

Рябцев зазначив, що цей трубопровід "не дає спокою" Сполученим Штатам, які "розраховують на європейський газовий ринок в перспективі, коли буде можливість експортувати скраплений природний газ, видобутий на американському континенті".

За його прогнозами, строки добудови "Північного потоку-2" залежать від президентських виборів у США, призначених на листопад поточного року, і від їхніх результатів. Експерт припустив, що компанії, що будують трубопровід, спробують використати період до виборів, щоб завершити усі роботи.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Північний потік - 2 газопровод
Особа
Геннадій Рябцев
Місце
Росія
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