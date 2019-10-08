Північна Корея повністю підконтрольна Китаю: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк прокоментував засідання Ради Безпеки ООН через ядерні випробування Північної Кореї.

Він заявив, що не варто очікувати позитивні рішення Радбезу щодо Північної Кореї, оскільки там присутній Китай, а Північна Корея є, по суті, маріонеткою Китаю, і все що відбувається в Північній Кореї відбувається з дозволу Китаю.

"Тому Китай завжди використовував свого союзника, для того. щоб послати певні сигнали до США. Ми побачили, що, не зважаючи на зустріч із Трампом, Північна Корея продовжила випробування, що свідчить про те, що Трамп бажане видає за дійсне, але насправді ситуація по Північній Кореї не є такою простою", - заявив Семенюк.

Допоки Китай триматиме руку на пульсі Північної Кореї, експерт не вбачає можливості для США щось вирішити.

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