Лерос має право не відповідати на питання СБУ – Гурін

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін заявив, що справа про "плівки Єрмака" має ознаки кримінального злочину, "мова йде про продаж державних посад", і завдання правоохоронних органів – встановити істину.

Про це він сказав в ефірі ObozTV.

Виклик на допити в СБУ нардепа Гео Лероса, який опублікував компрометуючі відео, Гурін назвав "політичним тиском". Він зауважив, що правоохоронним органам слід було б сконцентруватися на фактах, наданих Леросом, а також звернув увагу на той факт, що статус народного депутата дозволяє Леросу не оприлюднювати джерела своєї інформації.

Гурін припустив, що фігурант "плівок", брат глави Офісу президента Денис Єрмак може бути шахраєм. "Ми повинні допускати всі можливі варіанти. І може так статися, що Єрмак є звичайним шахраєм, і він бере гроші за якісь питання, які він може вирішити".

Як писав OBOZREVATEL:

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ і ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі і заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

Незабаром журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

Спікер Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост в Facebook".

30 березня Гео Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, які нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

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