Південна Корея послаблює карантин: у чому секрет перемоги над Covid-19

Південна Корея виявилася підготовленою до пандемії набагато краще за інші країни за рахунок культури носіння масок, сформованої в країні.

"Є така культура, часто люди носять маски. Зазвичай це пов'язано зі смогом або якщо людина трохи хворіє, вона одягає маску", - розповіла в ефірі ObozTV мешканка Сеула (Південна Корея) Марія Захарченко.

На сьогоднішній день карантин в країні ослаблений, але продовжений до 5 травня. Всіх жителів зобов'язують носити медичні маски і тримати відстань мінімум 2 метри.

Корея була підготовлена до епідемії. Раніше тут був MERS, тому медицина і система була вже попередньо підготовлені до таких викликів. На початку епідемії дуже багато людей носили маски. Система страхування допомагає покривати витрати на лікування. Більшість громадян Кореї мають страховку, можливо, тому вони частіше зверталися до лікарів.

У країні було організовано масштабне тестування. Воно проводиться не в лікарнях, а на вулицях, в окремих наметах.