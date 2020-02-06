Пів України залишиться зі снігом: прогноз погоди на 7 лютого від ObozTV

Наприкінці робочого тижня погода в Україні суттєво не зміниться. На заході, сході та півдні синоптики обіцяють сніг.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 7 лютого.

У західних областях мінлива хмарність, місцями сніжитиме. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі -1.

На півночі переважатиме хмарна та суха погода. Денний максимум -2, нічний мінімум -5 градусів.

На сході мінлива хмарність, в більшості регіонів пройде сніг. Максимум денної температури 0 градусів, уночі на термометрах -5.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами, які принесуть із собою снігопади. Температура повітря вдень +3, вночі -7 градусів.

У центральній Україні буде сухо, сонце чергуватиметься із хмарами. Вдень повітря прогріється до нуля, вночі термометри покажуть -2 градуси.

У Києві в п'ятницю очікується хмарна погода, але без опадів. Денний максимум -1 градус, нічний мінімум -2.

Як писав OBOZREVATEL, чергове потепління в Україні має розпочатися вже з 11 лютого – докладний прогноз на найближчі дні озвучили в Гідрометцентрі.

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