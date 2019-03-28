Пити без наслідків: в світі з'явиться новий вид алкоголю

У найближчі п'ять років у продажу може з'явитися алкоголь, який не викликає похмільного синдрому. Це стане можливим за допомогою синтетичного спирту Alcarelle.

Він був винайдений ще в 80-ті роки професором з Лондона і науковим співробітником Хаммерсмітської лікарні Девідом Наттом, пише The Guardian. Acarelle дозволяє відчути сп'яніння, але не призводить до таких наслідків, як напої на традиційному спирті.

Крім відсутності похмілля, його винахід також усуває ризик виникнення проблем зі здоров'ям. Однак знайти напої з Acarelle у барах і магазинах поки неможливо ‒ Натт все ще продовжує удосконалювати формулу речовини і змінювати її смак.

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