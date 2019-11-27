Питання сексуальності на 1+1: від недолугих жартів до викриття шарлатанів

Сексуальне життя на 1 + 1 кидається з краю до краю: від безглуздих і вульгарних номерів "Кварталу 95", до викривальних матеріалів, які виводять на чисту воду шарлатанів.

Так, вчора в підсумковому випуску ТСН демонструвався сюжет, що розповідає про те, хто і як пропонує "поліпшити сексуальне життя" як жінок, так і чоловіків, пропонуючи псевдо-наукові методики і використовуючи прилади, функції яких викликають подив у медиків, які пояснюють журналістам всю неспроможність приписуваних їм функцій.

Однак, варто пам'ятати, що такі сюжети мають і зворотний бік: серед безлічі людей, які відмовляться від сумнівних "тренувань", знайдеться не мало і тих, кого критика лікарів і фахівців лиш підштовхне спробувати таке "покращення сексуального життя" на собі.

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