“Питання лише в масштабах афери..”. | Альо, гараж! REBOOT #311 776

Звісно ж жодного співпадіння.

Просто так сталося. Ну, зірки так зійшлися на безхмарному небосхилі. “Терорист-Цемах” - на волі, ПАРЄ - при грошах, Європа - сумую, а в селі на Рівненщині попи б'ються з попами...

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