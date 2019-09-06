“Питання лише в масштабах афери..”. | Альо, гараж! REBOOT #311

“Питання лише в масштабах афери..”. | Альо, гараж! REBOOT #311776
Звісно ж жодного співпадіння.
Просто так сталося. Ну, зірки так зійшлися на безхмарному небосхилі. “Терорист-Цемах” - на волі, ПАРЄ - при грошах, Європа - сумую, а в селі на Рівненщині попи б'ються з попами...
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