Команда Формули-1 Aston Martin Racing вперше в історії гоночного спорту провела піт-стоп в умовах невагомості.

Гоночний автомобіль компанії Aston Martin (RB1-2005) доставили в Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна.

Піт-стоп в невагомості скріншот з відео

Піт-стоп в невагомості скріншот з відео

Для випробувань використовували літак Іл-76 МДК, де в штучної невагомості готують космонавтів.

Невагомість досягається наступним шляхом: літак піднімається на певну висоту, після чого починає стрімко падати вниз. Завдяки цьому в вантажному відсіку на деякий час створюється ефект невагомості.

Піт-стоп в невагомості скріншот з відео

Піт-стоп в невагомості скріншот з відео

У команди, що складається з 16 чоловік, було близько 15 секунд для виконання завдання.

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