Піт-стоп в невагомості
Команда Формули-1 Aston Martin Racing вперше в історії гоночного спорту провела піт-стоп в умовах невагомості.
Гоночний автомобіль компанії Aston Martin (RB1-2005) доставили в Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна.
Піт-стоп в невагомості
скріншот з відео
Піт-стоп в невагомості
скріншот з відео
Для випробувань використовували літак Іл-76 МДК, де в штучної невагомості готують космонавтів.
Невагомість досягається наступним шляхом: літак піднімається на певну висоту, після чого починає стрімко падати вниз. Завдяки цьому в вантажному відсіку на деякий час створюється ефект невагомості.
Піт-стоп в невагомості
скріншот з відео
Піт-стоп в невагомості
скріншот з відео
У команди, що складається з 16 чоловік, було близько 15 секунд для виконання завдання.
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