Пісню Alyona Alyona "Сумно" виконали мовою жестів

Юля Ухіна Відео 12:00, 27.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський вніс до Ради невідкладний законопроєкт про підтримку підприємців у карантин: що пропонує

"Зоря" здобула розгромну перемогу в Лізі Європи

"Слугам народу" платять по $20 тисяч, щоб вони голосували за бюджет, – Палиця

Виганяють із речами на вулицю: українки в Італії опинилися на межі виживання через COVID-19

В Україні потрібен повний локдаун, напівзаходи ні до чого не приведуть, – Голубовська