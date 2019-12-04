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4 грудня • оновлено в 16:37
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Письмо Геращенко депутату Госдумы взорвало росТВ

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На российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж пост народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко о депутате нелегитимной Госдумы Алексее Журавлеве.

В нем она ярко ответила на едкое предложение оккупанта вместе поехать на Донбасс. Разгромному письму украинского парламентария на передаче "60 минут" телеканала "Россия 1" даже посвятили отдельный сюжет.

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