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Після “вухо-в-ухо” - операція “прощавай зброє” | Альо, гараж! REBOOT #242

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Ставки в битві за Україну, знову підвищені. Кандидати у гетьмани, вперше поспілкувалися у прямому ефірі. На відстані. Так би мовити – вухо-у-вухо. А тим часом, правоохоронці активізувалися. Серед іншого – у напрямку боротьби з незаконним обертом зброї. Майже щодня її вилучають, когось затримують з пістолетом, або ножем, на кармані, у когось вдома під час обшуків знаходять цілі арсенали вогнепалів...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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