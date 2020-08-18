Після військового перевороту в Малі і повалення президента продовжилися масові заворушення

Борис Бондар Відео 21:03, 18.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Білорусі знайшли мертвим члена виборчкому, який відмовився підписати протокол про результати виборів

Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти перемовин із ОРДЛО

Лукашенко заявив про захоплення влади в Білорусі "нацистами" і пригадав "шарлатанів" з України

"Держзрада Єрмака": Бутусов розкрив деталі спецоперації з вагнерівцями

Зеленський включив Фокіна до ТКГ: що відомо про першого прем’єра України