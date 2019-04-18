Після пожежі в Нотр-Дамі Лариса Ніцой закликала взяти приклад з французів

Українська письменниця Лариса Ніцой на тлі Софіївського собору в Києві звернулася до українців із закликом оберігати й оспівувати святиню, нагадавши про страшні події в паризькому Нотр-Дамі. Відповідний ролик з'явився на її сторінці в Facebook. Вона розповіла про історію обох будівель.

Письменниця нагадала, що Софія Київська була побудована на більш ніж 120 років раніше, проте не отримала такої ж популярності.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!