Пішохідно-велосипедний міст відкритий для відвідувачів

Акт вандалізму на пішохідному мосту, обурив і Мера Віталія Кличка, і киян, які 5 місяців спостерігали за будівництвом цікавого туристичного об’єкту в центрі столиці.

"Лопнуло захисне скло, це скло захищає основний несучий шар; або молоток, або гиря, або гантель. Тобто щось важке", — говорить комерційний директор компанії - постачальника скла Олександр Козленко.

Підрядник запевнив: скло, яким облаштували 70 квадратних метрів підлоги мосту, готове витримати навантаження більше 1000 кілограмів на один квадратний метр. Безпечність прозорих конструкцій, ще на відкритті об’єкту, протестував мер особисто.

Віталій Кличко зазначив, що ламана форма мосту не має аналогів, а основні технологічні комплектуючі – канати, температурні шви і опорні частини закуповувались у лідера мостобудування в Німеччині. Решта – українське.

Київський міський голова Віталій Кличко зазначив, що цей міст на 90% побудований з наших українських матеріалів. Щодо кошторису робіт, мер пояснив - що будували, та на що витрачали гроші.

"Ми робили декілька об’єктів, перший об’єкт це міст. Другий об’єкт – це частина на, якій ми знаходимось, Володимирська гірка і фонтан", — розповів Клиичко.

А ще укріплювали схили. 400 палів, тепер рятуватимуть, і філармонію, і Арку дружби народів, від можливого зсувів ґрунту.

Впродовж святкових вихідних міст вже відвідали тисячі українців. Об’єктом задоволені.

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