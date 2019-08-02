Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Пішохідний міст у Києві ''дав тріщину'': відео із уламками

242 Читати матеріал російською

У Києві обвалилася частина бетонної конструкції Пішохідного моста, який об'єднує правий берег із Трухановим островом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ-Оперативний".

На відео, яке опублікували з місця події чітко видно, як від моста відпав великий шматок арматури і бетону. Відео знято з боку Труханова острова.

"Ну ось і ще один міст втомився. На цей раз не витримав Пішохідний міст на Труханів острів. Частина його конструкції обвалилася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до цього у Києві на Пішохідно-велосипедному мосту також стався казус. Через кілька днів після його відкриття тріснуло бічне скло. З тих пір місця з бічними стеклами на цьому мосту закриті для проходу пішоходів і проїзду велосипедів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини