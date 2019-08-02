Пішохідний міст у Києві ''дав тріщину'': відео із уламками

У Києві обвалилася частина бетонної конструкції Пішохідного моста, який об'єднує правий берег із Трухановим островом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ-Оперативний".

На відео, яке опублікували з місця події чітко видно, як від моста відпав великий шматок арматури і бетону. Відео знято з боку Труханова острова.

"Ну ось і ще один міст втомився. На цей раз не витримав Пішохідний міст на Труханів острів. Частина його конструкції обвалилася", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до цього у Києві на Пішохідно-велосипедному мосту також стався казус. Через кілька днів після його відкриття тріснуло бічне скло. З тих пір місця з бічними стеклами на цьому мосту закриті для проходу пішоходів і проїзду велосипедів.

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