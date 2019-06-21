"Пиріг" для кандидатів в Раду: які партії потраплять до "електорального гетто"

Продовжуємо розмову з гостем студії – експертом з конституційного права Богданом Бондаренком.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Обговорюємо скандальних кандидатів в народні депутати. Так, по 113 округу на півночі Луганської області в депутати йде екс-регіонал Володимир Струк, який відкрито підтримує т.зв. "ЛНР". Чи законно це? Чому ЦВК не відмовить йому в реєстрації?

Також говоримо про пророссійске лобі в новій Верховній Раді. Яким воно буде?

А хто ризикує взагалі не потрапити в парламент?

"Проблема Блоку Петра Порошенка в його ребрендинговому вигляді полягає в тому, що вони самі собі дуже сильно диверсифікували електоральне поле. Колеги називають це електоральне "гетто". Вони себе туди загнали. А в цьому електоральному "гетто", так сталося, є націоналісти, Гройсман, Самопоміч, Вакарчук, хто там ще ... УДАР мажоритарниками йде. Тобто, пиріг є. Але його потрібно ділити на багатьох", – розповідає Бондаренко.

Детальніше про виборчі розклади – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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