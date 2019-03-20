Пінгвіни, агітація та підкуп виборців: як будуть голосувати українці в Антарктичній експедиції

Пінгвіни, агітація та підкуп виборців: як будуть голосувати українці в Антарктичній експедиції24Читати матеріал російською
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів про умови голосування на українській антарктичній станції "Академік Вернадський", звідки науковці отримують інформацію про кандидатів і чи можливий вплив на волевиявлення виборців,шляхом підкупу.
Він зазначив, що на станції, де перші вибори відбулися ще 20 років тому, у 1999 році, очікується явка 100%, де цього року може бути встановлено виборчий рекорд і участь візьмуть 34 полярники.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".