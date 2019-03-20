Пінгвіни, агітація та підкуп виборців: як будуть голосувати українці в Антарктичній експедиції

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів про умови голосування на українській антарктичній станції "Академік Вернадський", звідки науковці отримують інформацію про кандидатів і чи можливий вплив на волевиявлення виборців,шляхом підкупу.

Він зазначив, що на станції, де перші вибори відбулися ще 20 років тому, у 1999 році, очікується явка 100%, де цього року може бути встановлено виборчий рекорд і участь візьмуть 34 полярники.

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