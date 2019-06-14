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Пігулки для пам’яті | Альо, гараж! REBOOT #271

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Ну що ти з цим будеш робити. Тільки почав стихати скандал навколо недолугих заяв Представника Президента в Кабміні Андрія Геруса...

Про жарти щодо зниження комунальних тарифів. І навколо його - кумедних вибачень. І от чергова “халепа”...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
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