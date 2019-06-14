Пігулки для пам’яті | Альо, гараж! REBOOT #271

Пігулки для пам’яті | Альо, гараж! REBOOT #271700
Ну що ти з цим будеш робити. Тільки почав стихати скандал навколо недолугих заяв Представника Президента в Кабміні Андрія Геруса...
Про жарти щодо зниження комунальних тарифів. І навколо його - кумедних вибачень. І от чергова “халепа”...
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