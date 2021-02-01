Підземний перехід біля "Українського дому" перетворився на СІЗО

Obozrevatel Відео 16:30, 1.02.2021

Проєкт присвячено 98 кримським політв'язням, яких Кремль незаконно утримує в неволі.

Грузинський художник Давід Кухалашвілі перетворив підземний перехід біля Українського дому у Києві на коридор СІЗО в рамках спільного арт-проєкту "Підземний безвихід" КримSOS та тбіліської платформи ARTIФ .

Мета — розповісти історії кожного з тих, кого окупаційна влада РФ розлучила з рідними за їхні релігійні та політичні погляди.

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