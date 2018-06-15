Підвищення мінімальної зарплати в Україні, візит омбудсмена до Сенцової - новини на ObozTV

Українського омбудсмена Людмилу Денісову не пустили у колонію, де незаконно утримують режисера Олега Сенцова. Мінімальна заробітна плата становитиме 4200 грн до кінця 2018 року. У російському місті Новокузнецьк чоловік відкрив стрілянину і вбив жінку. Нападник збірної Франції і "Атлетіко" Антуан Грізманн оголосив, що продовжить співпрацювати з "Атлетіко Мадрид".

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