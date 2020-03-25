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25 березня • оновлено в 22:23
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Підсумки дня. На карантині. День дев'ятий

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ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 25 березня:

  • колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк;

  • народна депутатка України від "Слуги народу" Ірина Верещук;

  • перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник;

  • ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, священик ПЦУ Георгій Коваленко;

  • Вмикайте нас щодня о 21:00.

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