Підсумки дня. На карантині. День дев'ятий
ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.
Гості "Підсумків дня на карантині" 25 березня:
колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк;
народна депутатка України від "Слуги народу" Ірина Верещук;
перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник;
ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, священик ПЦУ Георгій Коваленко;
Вмикайте нас щодня о 21:00.
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