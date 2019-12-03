Реальні масштаби аварії танкеру в Одесі будуть зрозумілі навесні: еколог

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала екологічну ситуацію на Одещині, де нещодавно затонув танкер. Нафтопродукти, що залишилися на судні можуть вилитися в море.

"Нагадую, що з екологією нічого не станеться, тому що екологія це наука. А от на морську екосистему та функціонування морських організмів ця аварія дуже серйозно може вплинути. Ситуація ускладнюється тим, що нафтопродукти, які потрапляють у воду, через низьку температуру не розчиняються у воді, а повільно осідають, І лише потім, коли температура буде підвищуватися навесні, можна буде побачити реальні наслідки катастрофи", - заявила Тимочко

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