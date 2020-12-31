Підсумки року з Вадимом Колодійчуком. Четвер, 31 грудня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 18:30, 31.12.2020

Яким був рік, що минає, що він приніс Україні та світові та до чого готуватися у наступному. У всьому цьому спробуємо розібратися з нашими експертами. Це підсумки 2020 року.

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