Підсумки року від Юлії Крапивиной: ще не на часі
Новорічний гармидер в останньому прямому ефірі програми "О, Крапівіна!" у 2019 році.
Сьогодні у програмі:
- Хто захопив у полон Святослава Вакарчука і примусив фотографуватися?
- Яка спільна залежність не може розлучити Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського?
- Куди у прямому ефірі "UA:Суспільне" відправила Яніна Соколова журналіста-розслідувача Данила Мокрика з "Бігус-інфо"?
- Куди з 1+1 розбігаються зірки шоу-бізнесу?
Не проґавте! 31 грудня о 9:00, у переддень Нового року, Юлія Крапівіна оголосить тих, хто з ТВ-каналів вів себе не дуже добре, хто з телеведучих не заслуговує на звання "української телезірки" і вартий самої небезпечної та скандальної ТВ-нагороди року "Золота кропива".
Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"
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