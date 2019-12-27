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27 грудня • оновлено в 14:25
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Підсумки року від Юлії Крапивиной: ще не на часі

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Новорічний гармидер в останньому прямому ефірі програми "О, Крапівіна!" у 2019 році.

Сьогодні у програмі:

- Хто захопив у полон Святослава Вакарчука і примусив фотографуватися?

- Яка спільна залежність не може розлучити Ріната Ахметова і Ігоря Коломойського?

- Куди у прямому ефірі "UA:Суспільне" відправила Яніна Соколова журналіста-розслідувача Данила Мокрика з "Бігус-інфо"?

- Куди з 1+1 розбігаються зірки шоу-бізнесу?

Не проґавте! 31 грудня о 9:00, у переддень Нового року, Юлія Крапівіна оголосить тих, хто з ТВ-каналів вів себе не дуже добре, хто з телеведучих не заслуговує на звання "української телезірки" і вартий самої небезпечної та скандальної ТВ-нагороди року "Золота кропива".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

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