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1 листопада • оновлено в 19:05
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Підсумки: огляд найцікавіших новин станом на вечір п'ятниці

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Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук зробив огляд найцікавіших новин станом на вечір п'ятниці 1 листопада:

Нормандська зустріч під загрозою зриву

Нова хвиля компромату - секс-скандал у парламенті

Дипломати обговорюють подвійне громадянство для українців

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