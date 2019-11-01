Підсумки: огляд найцікавіших новин станом на вечір п'ятниці

Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук зробив огляд найцікавіших новин станом на вечір п'ятниці 1 листопада:

Нормандська зустріч під загрозою зриву

Нова хвиля компромату - секс-скандал у парламенті

Дипломати обговорюють подвійне громадянство для українців

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