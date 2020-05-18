Підсумки на карантині. День 60

Відео 10:59, 18.05.2020 Оновлено: 11:20, 18.05.2020

Як в Кремлі планують пом'якшувати санкції? Чому Росія надає Заходу гуманітарну допомогу? Як вчинити тиск на Путіна по Донбасу? - відповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Яке рішення щодо "антиколомойського" закону ухвалить Конституційний суд? Чи буде транш МВФ? - відповів лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Всі готелі готові до прийняття гостей, ціни будуть на рівні 2019 року. Санітарні норми у зв'язку з коронавірусом будуть дотримані, запевнив начальник Управління туризму та курортів Херсонської ОДА Микола Шаповал.

Як виходитимуть з карантину Чернівці? Чому в місті дозволили відкритися перукарням? Чи всі лікарі отримали надбавку до зарплати? Чи достатньо в міських лікарнях ліжкомісць? - відповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

В Києві відключають гарячу воду: розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв

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